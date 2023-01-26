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Arjantin’in ham çelik üretimi Aralık ayında düştü

Perşembe, 26 Ocak 2023 09:18:41 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 459.000 mt seviyesine kıyasla 439.600 mt seviyesine indi.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %3,4 artışla 180.900 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %31,6 artışla 112.900 mt ve uzun mamul üretimi aylık %8,6 düşüşle 198.400 mt seviyelerinde kaydedildi.

Acero Argentino yılın tamamında ham çelik üretiminin yıllık %4,5 artışla 5,09 milyon mt, sıcak rulo sac üretiminin yıllık %10,5 düşüşle 2,25 milyon mt, soğuk rulo sac üretiminin yıllık %12,8 düşüşe 1,24 milyon mt ve uzun mamul üretiminin ise yıllık %5,9 artışla 2,39 milyon mt seviyelerinde yer aldığını bildirdi.

Birlik, inşaat, otomotiv, makine ve tarım ekipmanları ile enerji sektörlerinin çelik tüketimindeki artışta etkili olduğunu ifade etti.

Birlik ayrıca yarı mamul ithalatındaki zorluğun devam ettiğini ancak hammadde ithalatında döviz krizinden kaynaklı sorunların çoğunlukla çözüldüğünü de ekledi.


Etiketler: sıcak rulo sac soğuk rulo sac Ham Çelik Yassı Ürünler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

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