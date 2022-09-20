Arjantin’in ham çelik üretimi Ağustos ayında düştü

Salı, 20 Eylül 2022 09:21:26 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında, bir önceki ay kaydedilen 462.700 mt’a kıyasla düşerek 456.100 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak rulo sac üretimi aylık %9,5 artışla 205.000 mt ve soğuk rulo sac üretimi aylık %1,9 düşüşle 110.100 mt olurken, uzun mamul üretimi aylık %4,8 düşerek 223.100 mt seviyesine geriledi.

Acero Argentino aynı ayda inşaat sektöründe satışların %6,9 arttığını belirtirken, otomotiv sektöründe üretimin %22,8 arttığını, makine ve tarım aletleri sektöründe üretimin enerji sektöründe olduğu gibi yüksek seviyelerde yer aldığını ve ev aletleri sektöründen gelen talebin sertçe yükseldiğini ifade etti.

Öte yandan birlik ülkedeki kur krizine yönelik endişelerinin arttığını dile getirdi ve döviz sıkıntısına bağlı olarak hammadde ithalatına getirilen kısıtlamaların şimdiden haddelenmiş ürün üretimini olumsuz etkilediğini ekledi.