Arch Resources üçüncü çeyrekte 191,5 milyon $ net zarar açıkladı

Cuma, 23 Ekim 2020 12:26:05 (GMT+3) | San Diego

Arch Resources, Inc. bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 106,8 milyon $ net kâra göre 191,5 milyon $ net zarar açıkladı.

Şirket, önceki çeyrekte salgın nedeniyle yaşanan düşüşlerin ardından, kademeli olarak iyileşen talep sayesinde üçüncü çeyrekte koklaşabilir taş kömürü sevkiyatlarının %30 arttığını söyledi.

Arch’ın Başkanı John T. Drexler, “Küresel çelik sektöründeki iyileşme ve koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında son zamanlarda görülen artışla birlikte, dördüncü çeyrekte ve 2021’e girerken, metalürji segmentimizin kâr marjının ve nakit katkısının artmasını bekliyoruz,” şeklinde konuştu.

Şirket, düzenlediği basın toplantısında, metalürji piyasasının iyileşme aşamasının başlarında olduğunu söyledi. Ağustos ayında 106$/mt seviyesine düşmesinin ardında, High Vol A fiyatları son haftalarda %10 civarında yükseldi. Küresel çelik fiyatları, son zamanlarda tüm önemli bölgelerde dibe vurmasının ardından %30’dan fazla yükselerek söz konusu iyileşmeyi destekledi. Çelik üreticileri, 2020’nin başında askıya alınan yüksek fırınlarını kademeli ve seçici bir şekilde yeniden faaliyete başlatmaya devam ediyor. Kuzey Amerika’daki 27 yüksek fırından 12 tanesinin faaliyet gösterdiği en düşük seviyeye kıyasla, şu anda 18 tanesi faaliyet halinde. Avrupalı çelik üreticileri ise, bu yılın başında askıya aldığı 25 milyon mt kapasitesinin neredeyse yarısını yeniden faaliyete başlattı. Asya ve Güney Amerika da benzer bir iyileşme sürecini takip ediyor. Çin’de çelik üretim hızı, 2019 seviyelerini aşmış durumda. Tesislerin kullanım oranı yavaş ama istikrarlı bir şekilde artmaya devam ederken, ABD’deki tesisler, ilkbaharda kaydedilen ve bu yılın en düşük seviyesi olan %51’e kıyasla geçen hafta neredeyse %70 oranında faaliyet gösteriyordu.

Bununla birlikte, hala kötü durumda olan fiyat seviyeleri, üretimin çoğu önemli üretim bölgesinde düşmesiyle birlikte küresel koklaşabilir taş kömür arzı üstünde baskı yaratmaya devam ediyor. Arch, yüksek maliyetli tedarikin düzenlenmesi ve iyileşmeye devam eden küresel talebin kısa vadede piyasaya denge getirebileceğini düşünüyor. Arch’ın önemli müşterilerinden birçoğu, son haftalarda sevkiyatların hızlandırılmasını talep etti ve yeni iş görüşmeleri de aktarıyor.

Söz konusu çeyrekte Arch, 2021 yılı için Kuzey Amerika’daki müşterileriyle, ton başına ortalama 90$ sabit ücretle 1,7 milyon ton teslimat anlaşması yaptı. Söz konusu tonajın 1,3 milyon tonu High-Vol A kalite ürün olurken, bu ürün ton başına 93$ sabit ücrete sahip.