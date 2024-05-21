ArcelorMittal: Yüksek enerji ve hidrojen maliyetleri Almanya’da karbonsuzlaşma faaliyetlerini zorlaştırıyor

Salı, 21 Mayıs 2024 11:42:16 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Almanya’daki karbonsuzlaşma faaliyetlerine devam edebilmek amacıyla Almanya hükümetine yeşil geçiş konusunda daha net bir politika devreye alma çağrısında bulundu.

Şirket, Bremen ve Eisenhüttenstadt tesislerinin karbonsuzlaşması için Almanya hükümetinin sunduğu ve AB tarafından onaylanan finansmana rağmen yüksek enerji ve hidrojen maliyetleri sebebiyle halen zorluk yaşadığını ifade etti. Bununla birlikte Almanya’daki karbonsuzlaşma projelerine yönelik nihai yatırım kararını rekabetçi enerji fiyatlarını baz alarak vereceğini vurguladı.

ArcelorMittal, Almanya’da karbonsuz çelik üretimine geçişin tek yolunun rekabetçi küresel enerji fiyatları olduğunu ve geçiş sürecinde doğal gazın karbon salımının önemli ölçüde düşürülmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

ArcelorMittal Bremen ve Eisenhüttenstadt Başkanı Dr. Thomas Bünger, “Üretimimizin karbonsuzlaştırılması birinci önceliğimiz. Ancak mevcut enerji ve hidrojen maliyetleri ile geleceğe yönelik fiyat tahminleri önümüzde ciddi bir engel teşkil ediyor,” şeklinde konuştu.

Öte yandan ArcelorMittal Europe Başkan Yardımcısı Lutz Bandusch, dönüşümün başarılı olabilmesi için yenilenebilir enerjinin hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması ve yerel hidrojen üretiminin başlatılması yanı sıra hidrojen ithalatının artırılması gerektiğine de dikkat çekti.

Karbonsuz pik demir üretimine yönelik hidrojen fiyatı şu an kilogram başına 7-9€ seviyesinde yer alıyor. Ancak rekabetçi olabilmek için bu fiyatın yaklaşık 2€ olması gerekiyor. Ayrıca yüksek elektrik fiyatları sebebiyle uzun vadede ekonomik olarak elektrik ark ocağı işletmenin zor olduğu da ortaya çıkıyor.

Tüm bu gerekçeleri göz önünde bulunduran şirket, hükümetin alacağı önlemlerle uzun vadede küresel rekabetçi fiyatlardan yeterli yeşil elektrik ve hidrojen arzını sağlaması gerektiğine işaret etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ArcelorMittal, Almanya’daki tesislerinde üç yüksek fırın ve iki bazik oksijen fırının yerini alacak üç yeni elektrik ark ocağı beraberinde bir de doğrudan indirgeme tesisi inşa edecek.

Şirket, Avrupa’da karbon salımını 2030 yılına kadar %35 düşürmeyi ve 2050 yılına kadar dünya genelinde karbon nötr olmayı planlıyor.