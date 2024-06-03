Almanya hükümeti ArcelorMittal’in karbonsuzlaşma projesine yönelik finansmanı onayladı

Pazartesi, 03 Haziran 2024 11:21:02 (GMT+3) | İstanbul

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Bremen ve Eisenhüttenstadt tesislerinde hayata geçireceği karbonsuzlaşma projesine yönelik finansmana onay verdiğini duyurdu. Bu sayede şirket, karbonsuzlaşma projesine başlayabilecek.

Bakanlık, söz konusu projeye yaklaşık 1,3 milyar €’luk finansman sağlayacak. Proje kapsamında Bremen’de elektrik ark ocağı ile doğrudan indirgeme tesisi ve Eisenhüttenstadt’ta da iki elektrik ark ocağı inşa edilecek. Böylelikle ArcelorMittal, 2026 yılından itibaren devreye alınması planlanan yeni tesislerde toplamda yıllık 3,8 milyon mt’dan fazla yeşil çelik üretebilecek.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu, hükümetin sunduğu finansmanı bu yılın Şubat ayında onaylamıştı.