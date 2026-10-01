ArcelorMittal Spain zayıf talep nedeniyle Gijón'daki üretimi geçici olarak durdurdu

İspanya basınında çıkan haberlere göre ArcelorMittal Spain, talebin zayıflaması sebebiyle Gijón tesisinde üretimi 3 Ekim'e kadar durdurma kararı aldı.

Şirket, AB'nin 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni koruma önlemlerinin ardından talebin henüz toparlanmadığını ve geçici duruşla üretimi mevcut piyasa koşullarına göre ayarlamayı amaçladığını belirtti. Mevcut piyasa koşullarının özellikle filmaşin üretimini etkilediğini dile getiren ArcelorMittal Spain, filmaşin haddehanesi, ray haddehanesi ve Gijón tesisinin Asturias'taki uzun mamuller bölümünün bir parçasını oluşturduğunu aktardı.

Gijón tesisinde yangın çıktı

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre üretimin durdurulduğu dönemde ArcelorMittal Spain'in Aboño ve Veriña tesislerini birbirine bağlayan tünelin çıkışında yangın çıktı. Yangının saat 23.00-23.10 sularında tespit edilmesinin ardından tesisin acil durum protokollerinin devreye alındığı paylaşıldı. ArcelorMittal Spain'in kendi itfaiye ekiplerinin yangına birkaç noktadan müdahale ettiği ve yangının 29 Eylül saat 02.00 sularında söndürüldüğü bildirildi.

Olayda yaralanan olmazken, yangının kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığı dile getirildi. Şirkete yakın kaynaklar, ilk bulgular doğrultusunda yangının etkilenen konveyör banttaki bir rulonun sürtünmesinden kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Yangın, ArcelorMittal'in Veriña tesisinde bulunan yüksek fırın A'da meydana gelen ve üretimin geçici olarak durdurulmasına neden olan patlamadan yaklaşık 20 gün sonra gerçekleşti.