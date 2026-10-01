 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Spain zayıf talep nedeniyle Gijón'daki üretimi geçici olarak durdurdu

Perşembe, 01 Ekim 2026 11:43:11 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanya basınında çıkan haberlere göre ArcelorMittal Spain, talebin zayıflaması sebebiyle Gijón tesisinde üretimi 3 Ekim'e kadar durdurma kararı aldı.

Şirket, AB'nin 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni koruma önlemlerinin ardından talebin henüz toparlanmadığını ve geçici duruşla üretimi mevcut piyasa koşullarına göre ayarlamayı amaçladığını belirtti. Mevcut piyasa koşullarının özellikle filmaşin üretimini etkilediğini dile getiren ArcelorMittal Spain, filmaşin haddehanesi, ray haddehanesi ve Gijón tesisinin Asturias'taki uzun mamuller bölümünün bir parçasını oluşturduğunu aktardı.

Gijón tesisinde yangın çıktı

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre üretimin durdurulduğu dönemde ArcelorMittal Spain'in Aboño ve Veriña tesislerini birbirine bağlayan tünelin çıkışında yangın çıktı. Yangının saat 23.00-23.10 sularında tespit edilmesinin ardından tesisin acil durum protokollerinin devreye alındığı paylaşıldı. ArcelorMittal Spain'in kendi itfaiye ekiplerinin yangına birkaç noktadan müdahale ettiği ve yangının 29 Eylül saat 02.00 sularında söndürüldüğü bildirildi.

Olayda yaralanan olmazken, yangının kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığı dile getirildi. Şirkete yakın kaynaklar, ilk bulgular doğrultusunda yangının etkilenen konveyör banttaki bir rulonun sürtünmesinden kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Yangın, ArcelorMittal'in Veriña tesisinde bulunan yüksek fırın A'da meydana gelen ve üretimin geçici olarak durdurulmasına neden olan patlamadan yaklaşık 20 gün sonra gerçekleşti.

Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Spain buhar patlamasının ardından Gijón tesisindeki yüksek fırın A'yı yeniden devreye aldı

18 Eyl | Çelik Haberler

AB yerel yassı mamul piyasası yeni fiyatlara yavaşça uyum sağlarken, ithal alımlar sınırlı

11 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal ve Moeve'den düşük emisyonlu çelik teknolojilerinde iş birliği

11 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal Spain'in Gijón tesisindeki yüksek fırın A'da yaşanan patlama nedeniyle üretim geçici olarak durduruldu

11 Eyl | Çelik Haberler

Moeve ve ArcelorMittal Spain enerji verimliliği anlaşması imzaladı

23 Tem | Çelik Haberler

Grupo Hunosa ve ArcelorMittal endüstriyel yan ürün geri kazanım projesi başlattı

05 Haz | Çelik Haberler

AB’de sıcak rulo sac fiyatları sınırlı aralıkta dalgalandı, alıcılar yeni koruma önlemlerinin etkisini değerlendiriyor

21 May | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal Spain Başkanı AB’nin getirdiği vergilerin yeterli olup olmayacağını sorguluyor, Gijón yüksek fırını ...

12 May | Çelik Haberler

ArcelorMittal Spain Gijón’daki yüksek fırın B’yi geçici süreliğine kapatıyor

17 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal Spain elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimini desteklemek için hurda kalitesini iyileştirecek

19 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis