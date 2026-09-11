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ArcelorMittal Spain'in Gijón tesisindeki yüksek fırın A'da yaşanan patlama nedeniyle üretim geçici olarak durduruldu

Cuma, 11 Eylül 2026 13:56:16 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanya basınında çıkan haberlere göre ArcelorMittal Spain'in Gijón kentindeki Veriña tesisinde bulunan yüksek fırın A'da meydana gelen patlamanın ardından üretim geçici olarak askıya alındı.

9 Eylül'de tüyer platformunda ani buharlaşma sonucu yaşanan patlamada yaralanan olmazken, ArcelorMittal Spain'in hasar gören ekipmanlarda onarım çalışmalarını sürdürdüğü ve yüksek fırını 12 Eylül'de yeniden devreye almaya hazırlandığı bildirildi.

Yüksek fırın A entegre faaliyetlerin bir parçasını oluşturuyor

Yüksek fırın B ile birlikte yüksek fırın A'nın ArcelorMittal Spain'in Asturias'taki entegre çelik üretim faaliyetlerinin bir parçasını oluşturduğu ve ileri üretim aşamalarında kullanılmak üzere pik demir ürettiği ifade edildi.

Öte yandan Asturias Bölgesel Bilim, Sanayi ve İstihdam Bakanı Borja Sánchez, yaşanan olayın ArcelorMittal Spain'in Asturias'ta çelik üretiminin devamlılığını sağlamaya yönelik gerçekleştirmeyi planladığı yatırımların hızını etkilemesini beklemediğini belirtti.

ArcelorMittal Spain'in, Asturias operasyonlarından kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla geleneksel çelik üretim ekipmanlarının yerine kademeli olarak elektrik ark ocaklarının inşa edildiği bir karbonsuzlaşma süreci yürüttüğü aktarıldı.

Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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