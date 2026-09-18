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ArcelorMittal Spain buhar patlamasının ardından Gijón tesisindeki yüksek fırın A'yı yeniden devreye aldı

Cuma, 18 Eylül 2026 14:05:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, İspanya'daki Gijón tesisinde meydana gelen buhar patlaması nedeniyle geçici olarak durdurulan yüksek fırın A'yı yeniden devreye aldı. Fırın halihazırda normal şekilde faaliyet gösterirken, olay tesisten gerçekleştirilen müşteri teslimatlarını veya sevkiyatları etkilemedi.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere patlama, 9 Eylül Çarşamba günü tüyer platformunda meydana gelen ani buharlaşma sonucunda gerçekleşti. ArcelorMittal'e göre hasar döküm deliği platformundaki yapısal unsurlarla sınırlı kalırken, yüksek fırının kendisi hasar görmedi. Olayda yaralanan olmadı.

Yüksek fırın B duruş süresince faaliyetine devam etti

Olayın ardından ArcelorMittal, inceleme ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmek üzere yüksek fırın A'yı güvenli bir şekilde durdurdu. Yüksek fırın B ise duruş boyunca tam kapasiteyle faaliyet göstermeye devam ederek Gijón tesisindeki demir üretim faaliyetleri üzerindeki etkiyi sınırladı.

Son olay, Gijón tesisinde daha önce yaşanan faaliyet aksamalarının ardından geldi. 2023 yılı Mart ayında yüksek fırın A'yı rutin bir duruş prosedürü sırasında yaşanan sorunlarla bağlantılı bir yangının ardından durdurulmuştu. Yüksek fırın B ise teknik bir sorun nedeniyle yaklaşık altı ay devre dışı kaldıktan sonra bu yıl Mayıs ayında yeniden üretime başlamıştı.

Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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