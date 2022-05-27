ArcelorMittal SA’daki grev sona erdi, maaş anlaşması imzalandı

Cuma, 27 Mayıs 2022 14:56:49 (GMT+3) | İstanbul

Afrika'nın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal South Africa, Güney Afrika Ulusal Metal İşçileri Sendikası (NUMSA) ile iki haftadır süren anlaşmazlığa ve çalışanların grevine son veren bir maaş anlaşmasına vardığını açıkladı. ArcelorMittal South Africa tesislerinde çalışan NUMSA üyeleri, daha iyi maaş ve çalışma koşulları için 11 Mayıs tarihinde grev başlatmıştı. Çalışanların maaşlarında %10 oranında zam istediği anlaşılıyor.

1 Nisan 2022 tarihine kadar geriye gidecek ve tüm pazarlık birimi çalışanları için geçerli olacak anlaşma, tüm maaşlarda %6,5’lik bir artış ve ayrıca bir kereye mahsus 5.000 ZAR’lık bir ikramiye ödemesinden oluşuyor.