Polonya hükümeti ArcelorMittal’in çelik varlıklarının geleceği için görüşme yapacak

Yerel basında çıkan haberlere göre Polonya Devlet Varlıkları Bakanı Wojciech Balczun, hükümetin yakında Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal yetkilileriyle bir araya gelerek şirketin Polonya’daki faaliyetleri ve Avrupa’daki stratejik planları konusunda görüşme yapacağını belirtti.

Balczun, ArcelorMittal’in Avrupa’daki varlığını küçültme ya da bölgeden çıkma kararı alması halinde devletin Polonya’nın çelik varlıklarını koruma sürecine dahil olabileceğini ifade etti.

ArcelorMittal Poland’ın yaşadığı sıkıntılar

Sendika temsilcileri, şirketin Dąbrowa Górnicza tesisindeki faaliyet koşullarının kötüleştiğini bildirdi. Yüksek elektrik fiyatları ve düşük maliyetli çelik ithalatındaki artış, kârlılığı ciddi ölçüde azalttı. Eylül ayında ArcelorMittal, olumsuz piyasa koşulları nedeniyle Dąbrowa Górnicza tesisindeki iki yüksek fırınından birini geçici olarak kapatmıştı.

ArcelorMittal Poland, ülkede altı büyük ölçekli tesis işletiyor ve Polonya’nın metalürjik kapasitesinin yaklaşık %50’sini oluşturuyor.

Devletin devralma planı

Herhangi bir resmi devralım açıklaması yapılmamış olsa da SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Polonya hükümeti, ArcelorMittal’in AB’de üretimi azaltma stratejisi karşısında şirketin Dąbrowa Górnicza ve Katowice tesisleri de dahil olmak üzere bazı varlıklarını satın alma opsiyonunu değerlendiriyor.