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ArcelorMittal Poland, Bytom çelik servis merkezinde temiz enerjiye geçiş yapacak

Pazartesi, 23 Aralık 2024 12:15:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik devi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, karbonsuzlaşma çalışmaları doğrultusunda Bytom çelik servis merkezinde enerji dönüşümünü gerçekleştirmek amacıyla Polonya merkezli güneş enerjisi şirketi Quanta Energy ile iş birliğine gittiğini duyurdu.

Quanta Energy, söz konusu çelik servis merkezinde 1.692 adet fotovoltaik panelden oluşacak 1 MW’lık güneş çiftliği inşa edecek. Bununla birlikte güneş çiftliğinin inşasında ArcelorMittal’in Bytom’daki üretim hattında ürettiği çelik kullanılacak. Yaz aylarında ArcelorMittal’in çiftlikte üretilen enerjinin %90’ını kullanabileceği tahmin ediliyor. Böylelikle yatırım sayesinde çelik üreticisi, uzun vadede rekabet gücünü artırabilecek.

Bytom’ın tamamına enerji sağlayacak güneş çiftliğinin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 





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