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ArcelorMittal Kryvyi Rih bir aylık aranın ardından 6 No’lu yüksek fırınını devreye aldı

Salı, 12 Nisan 2022 17:26:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın en büyük çelik üreticilerinden olan ArcelorMittal Kryvyi Rih’in (AMKR) Rus işgali nedeniyle bir aydan uzun süredir faaliyet göstermeyen 6 No’lu yüksek fırınında üretimin planlar doğrultusunda yeniden başladığını bildirdi.

Şirketin söz konusu yüksek fırını başarıyla devreye aldığı ve günlük 1.000 mt pik demir üretmeyi beklediği öğrenildi. İlerleyen günlerde AMKR günlük 5.000 mt pik demir üretmeyi planlıyor. Şirketin kok üretim ve madencilik kapasitelerinin de artırılacağı ifade edildi. Yapılan resmi açıklamada, “Savaş devam ederken yapılan ilk pik demir üretimi,” sözlerine yer verildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, AMKR, 8 No’lu yüksek fırınını da Mayıs ayına kadar yeniden başlatmayı planladığını ve 10 Mayıs tarihine kadar 1 No’lu cevher zenginleştirme tesisinden dış piyasalara konsantre demir cevheri sevkiyatlarına başlayacağını duyurmuştu.


Etiketler: pik demir hammaddeler Ukrayna BDT çelik üretimi ArcelorMittal Kryvyi Rih 

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