ArcelorMittal France’ın yeni pota fırını karbonsuzlaşma çalışmalarını destekleyecek

Lüksemburg merkezli çelik devi ArcelorMittal’in Fransa’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal France, karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında Fos-sur-Mer tesisinde inşası 2022 yılında başlayan ve yakın zaman önce tamamlanan son teknoloji pota fırınını hizmete aldığını duyurdu.

Pota fırınının kademeli şekilde tam kapasiteye ulaşmasının ve bu yılın ikinci yarısında üretiminin artırılmasının ardından tesisin karbon salımının 2025 yılından itibaren yaklaşık %10 düşürüleceği ifade edildi. Bununla birlikte yeni ekipman sayesinde ArcelorMittal France’ın üretiminde hurda kullanımını beş kat artıracağı ve önümüzdeki yıl pik demir kullanımını ise %10 azaltacağı vurgulandı.

Fos-sur-Mer tesisi, otomotiv, tarım, inşaat ve enerji gibi pek çok sektöre yönelik 150’den fazla çelik kalitesi üretiyor.