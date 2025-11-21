ArcelorMittal France’in kamulaştırılmasına yönelik tartışmalar büyüyor

Fransa meclisinin mali komisyonu, La France Insoumise (LFI) partisi tarafından sunulan ve ArcelorMittal’in Fransa’daki varlıklarının kamulaştırılmasını talep eden yasa tasarısını onayladı. Yerel basında yer alan haberlere göre bu adım Fransız çelik sektörünün yeniden şekillenmesine giden süreçte önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Tasarı 27 Kasım’da yapılacak genel meclis oturumunda yeniden görüşülecek.

Tasarısının öncüsü olan LFI milletvekili Aurélie Trouvé, “Fransa 40 yıldır çelik üretiminin gerilemesine izin veriyor,” ifadelerini kullanarak ArcelorMittal France’i üretimi yurt dışına kaydırmakla, yeterince yatırım yapmamakla ve kamu teşviklerine rağmen tesislerini yenilemeyi ihmal etmekle suçladı. Trouvé, kamulaştırmanın karbonsuzlaşma sürecini hızlandırmak adına özellikle yüksek fırınların dönüştürülmesi açısından zorunlu olduğunu, aksi halde sektörün gelecekteki AB düzenlemelerine uyum sağlayamayabileceğini söyledi. Trouvé, kamulaştırma işlemlerinin maliyetinin yapılan çalışmalar doğrultusunda 3 milyar € olarak hesaplandığını belirtti.

ArcelorMittal France Başkanı Alain Le Grix de la Salle ise komisyondan geçen yasa tasarısına sert bir tepki vererek şirketin kamulaştırılmasının hiçbir sorunu çözmeyeceğini ifade etti.

De la Salle’a göre sektörün asıl sorunları olan zayıf talep ve küresel kapasite fazlasına değinilmesi gerekiyor. Hissedar yapısının değiştirilmesinin bu temel sorunları çözmeyeceğini savunan şirket başkanı, tam tersine Fransa’daki faaliyetlerinin ArcelorMittal çatısından ayrılmasının “durumlarını ciddi şekilde kötüleştireceğini” belirtti.