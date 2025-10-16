Sarralle, Celsa France’in elektrik ark ocağını yenileyecek

İspanya merkezli teknoloji tedarikçisi Sarralle, İspanyol uzun mamul üreticisi Celsa Group’a bağlı Celsa France’in 175 mt’luk elektrik ark ocağını yenileme projesi kapsamında dipten döküm alma sistemi (EBT) için yeni bir temizleme sistemi tedarik edeceğini açıkladı.

Elektrik ark ocağında işçi güvenliği artırılacak

Yenileme projesi dahilinde elektrik ark ocağının en kritik bileşenlerinden biri olan EBT ünitesi için otomatik bir temizleme sistemi kurulacak. Manuel temizleme ihtiyacını ortadan kaldıran bu yeni çözüm, işçi güvenliğini önemli ölçüde artırıp ocağın duruş süresini en aza indiriyor ve metal akışını optimize ediyor.

Sarralle, ekipmanın uzun ömürlü kullanım, düşük bakım gereksinimi ve zorlu çelik üretim koşullarında yüksek güvenilirlik için tasarlandığını vurguladı. Yüksek dayanımlı malzemelerden üretilen sistem, yüksek ısıl ve mekanik gerilim koşullarında dahi uzun hizmet ömrü sağlayacak.

Sevkiyattan önce tüm bileşenler Sarralle’nin atölyelerinde fabrika montajı ve kabul testlerine tabi tutuluyor.

Ekipmanların Celsa France tesisine teslim edilmesinin ardından, Sarralle’nin teknik ekibi boşaltma, kurulum ve devreye alma süreçlerini, tesisin mühendislik ekibiyle yakın iş birliği içinde denetleyecek.