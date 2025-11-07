Celsa France yeni bitirme tezgahıyla filmaşin üretim kapasitesini artırdı

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, yürüttüğü modernizasyon projesi kapsamında İspanyol uzun mamul üreticisi Celsa Group’a bağlı Celsa France’in Bayonne’daki filmaşin haddehanesinde önemli bir yenileme sürecini başarıyla tamamladığını açıkladı. Primetals, yenileme çalışmasının haddehanenin bitirme bölümüne odaklanarak sık yaşanan plansız duruş sorunlarını ortadan kaldırdığını ve hem hız hem de üretim verimliliğinde kayda değer bir artış sağladığını ifade etti.

Primetals, modernizasyon projesi kapsamında hız artırıcı dişli kutusuna sahip 10 bantlı yeni bir bükümsüz haddehane kurulumu gerçekleştirdi ve 1.200 mm çapındaki şekillendirme borusu yenisiyle değiştirdi.

Primetals, geliştirdiği sistemin düşük, orta ve yüksek karbonlu çelik kaliteleri için saniyede 105 metreye kadar hadde hızı sağlayarak daha yüksek operasyonel kararlılık ve güvenilirlik sunacağını söyledi. Bu sayede haddehanenin üretkenliği artarken, bakım maliyetleri ve merdane değişim sürelerinin düşürülmesi bekleniyor.