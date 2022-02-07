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ArcelorMittal France yüksek fırınlarını elektrik ark ocaklarıyla değiştirecek

Pazartesi, 07 Şubat 2022 14:42:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal Fransa’da bulunan Fos-sur-Mer ve Dunkirk tesislerine 1,7 milyar €’luk bir yatırımı içeren karbonsuzlaştırma programı için Fransa hükümetinden destek aldığını açıkladı.

Yatırım Fransa’daki tesislerde çelik üretiminin dönüşümünü ve ArcelorMittal’in Fransa’daki karbon salımının 2030 yılına kadar yaklaşık %40 veya 7,8 milyon ton azalmasını sağlayacak.

Şirket Fos-sur-Mer tesisinde bir elektrik ark ocağı kurarken, Dunkirk tesisinde ise demir cevherini kömür yerine hidrojen kullanarak dönüştürmek için 2,5 milyon mt kapasiteli doğrudan indirgenmiş demir birimi ve buna ek bir elektrik ark ocağı kuracak.

Yeni tesisler 2027 yılında devreye alınacak ve ArcelorMittal France’in beş yüksek fırınından üçü 2030 yılına kadar elektrik ark ocaklarıyla değiştirilecek.


Etiketler: Fransa  yatırım  Avrupa Birliği  çelik üretimi  ArcelorMittal  |  benzer haberler »


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