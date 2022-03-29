ArcelorMittal France çevresel iyileştirmeleri hızlandırıyor

Salı, 29 Mart 2022 11:04:58 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal France mevcut çevre programının 2021-23 dönemi için ayrılan 50 milyon €’dan fazla yatırımla çevresel iyileştirmeyi daha da hızlandırdığını açıkladı. Şirketin Fos-sur-Mer tesisi şu anda çevresel ayak izini azaltma sürecinde.

Bu alandaki en büyük proje yenilikçi bir filtreleme sisteminin kurulduğu Aglomerasyon birimi. Bu sistem bu üretim biriminden kaynaklanan toz emisyonlarını %40 oranında azaltacak. 20 milyon €’luk bu yatırımın ilk aşamasının 2022 yılında devreye alınması planlanıyor. Bu proje AB’nin yardımıyla Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse ediliyor.

Yürütülen diğer projeler arasında yeni bir yüksek fırın gaz depolama tesisinin inşası ve kok tesisinde yeni bir fırının devreye alınması yer alıyor. Kok fırınında otomatik ateşleme sistemine yapılacak bir yatırım projesi herhangi bir kaza anında kok fırını gazının yanmasını sağlayacak. Bu sistem Mart ayından bu yana manuel olarak çalışıyor ve bu yılın Temmuz ayından itibaren otomatik olarak faaliyet gösterecek.