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ArcelorMittal France Fos-sur-Mer tesisindeki 2 No’lu yüksek fırını yeniden devreye alacak

Salı, 21 Şubat 2023 13:49:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal France ülkenin güneyinde bulunan Fos-sur-Mer tesisindeki 2 No’lu yüksek fırını Nisan ayında yeniden devreye alacak. Yeniden devreye alma kararı şirketin başlıca pazarlarından gelen talebe yönelik toparlanma beklentileri nedeniyle alındı. Fırın minimum kapasiteyle faaliyet gösterecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket Aralık ayında çelik talebindeki yavaşlama ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle söz konusu yüksek fırını geçici olarak askıya almıştı.

2 No’lu yüksek fırın yıllık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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