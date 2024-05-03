ArcelorMittal'ın Brezilya'daki genişleme çalışmaları devam ediyor

Cuma, 03 Mayıs 2024 10:21:05 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal’ın ilk çeyrekteki mali sonuçlarına ilişkin konuşan ArcelorMittal’ın Brezilya biriminin Başkan Yardımcısı Jorge Oliviera, şirketin 25 milyar BRL (4,87 milyar $) değerinde yatırım ayırdığı genişleme planlarının hala masada olduğunu belirtti.

Yatırım planı kapsamında Minas Gerais eyaletindeki Monlevade tesisine 2,5 milyar $ harcama yapılarak ham çelik üretim kapasitesi yıllık 1,2 milyon mt’dan 2,2 milyon mt’a çıkarılacak. Yakınlarda bulunan Andrade madeninin demir cevheri üretim kapasitesi de yıllık 3,5 milyon mt’a yükselecek.

Minas Gerais eyaletinde bulunan başka bir maden olan Serra Azul’da ise 2 milyar BRL (389,86 milyon $) değerinde yeni bir pelet besleme üretim tesisi kurulup kapasite yıllık 1,6 milyon mt’dan 4,5 milyon mt’a artırılacak.

Şirket bununla birlikte Minas Gerais eyaletinde çekme çelik ürünlerinin üretimini %35 artırıp otomotiv sektörüne tedarik edilen yüksek katma değerli ürünleri çoğaltmak için 144 milyon BRL (28,07 milyon $) değerinde yatırım yapıyor.

Santa Catarina eyaletindeki Vega do Sul tesisine ise 1,9 milyar BRL’lik (370,37 milyon $) yatırımla soğuk rulo sac ve kaplamalı çelik üretimi için yeni bir hat kurulup üretim kapasitesi yıllık 2,2 milyon mt’a çıkarılacak.

Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Barra Mansa tesisine yapılacak 1,3 milyar BRL’lik (253,41 milyon $) yatırımla da tesisin üretim kapasitesi 500.000 mt yükselecek.

1$ = 5,13 BRL