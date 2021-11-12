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ArcelorMittal Brazil’in faaliyet kârı üçüncü çeyrekte yükseldi

Cuma, 12 Kasım 2021 09:26:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in Brezilya biriminin faaliyet kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 209 milyon $’a kıyasla 1,16 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ayrıca, şirketin net satış gelirleri yıllık %122,05 artışla 3,6 milyar $ seviyesine çıktı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin AVFÖK’ü yıllık %409,8 artarak 1,34 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ham çelik üretimi, üçüncü çeyrekte, yıllık %35,5 artışla 3,11 milyon mt olurken, çelik satış hacmi, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 2,42 milyon mt’a kıyasla 2,82 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, ortalama çelik satış fiyatlarının, 625$/mt seviyesine kıyasla 1.196$/mt’a yükseldiğini ekledi.


Etiketler: çelik üretimi  Brezilya  mali sonuçlar  Güney Amerika  ArcelorMittal  |  benzer haberler »


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