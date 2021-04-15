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ArcelorMittal Brazil’in net kârı 2020’de %15,6 arttı

Perşembe, 15 Nisan 2021 11:24:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal’in Brezilya merkezli bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brazil, 2020 yılında net kârının yıllık %15,6 artışla 1,23 milyar BRL (217,3 milyon $) olduğunu açıkladı.

ArcelorMittal, Brezilya birimine yönelik 2020 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına dair sonuçlarının bir kısmını Şubat ayında açıklamıştı.

2020’de, ArcelorMittal Brazil’in AVFÖK’ü yıllık %27,5 artışla 5,1 milyar BRL (897,7 milyon $) olurken, AVFÖK marjı ise 2019 yılında kaydedilen %12’ye kıyasla %15’e yükseldi.

2020 yılında ArcelorMittal Brazil’in net gelirleri ise yıllık %2,1 artışla 33,1 milyar BRL (5,8 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu yılda, şirketin çelik üretimi 2019’da kaydedilen 10,4 milyon mt’a kıyasla 9,5 milyon mt olurken, çelik satış hacmi yıllık %7 düşüşle 9,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ArcelorMittal  mali sonuçlar  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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