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ArcelorMittal Brazil’in faaliyet geliri 2020 yılının son çeyreğinde arttı

Cuma, 12 Şubat 2021 11:02:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal, geçen yılın son çeyreğinde Brezilya’daki biriminin faaliyet gelirinin yıllık %63,8 artışla 290 milyon $ olduğunu açıkladı.

Söz konusu dönemde, ArcelorMittal Brazil’in AVFÖK’ü yıllık %41,2 artışla 339 milyon $ olurken, net gelirleri ise yıllık %0,94 düşüşle 1,88 milyar $ seviyesinde yer aldı. Aynı çeyrekte, şirketin çelik satış hacmi ise yıllık %5,2 düşüşle 2,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılının son çeyreğinde, şirketin ham çelik üretimi 2019 yılının son çeyreğinde kaydedilen 2,48 milyon mt’a kıyasla 2,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin üretimindeki artış, söz konusu çeyrekte Tubarao tesisindeki yüksek fırının yeniden faaliyete başlatılması ve uzun mamullere yönelik talebin yükselmesi sayesinde gerçekleşti.

2020 yılının son çeyreğinde ortalama çelik satış fiyatı, 2019 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 628$/mt’a kıyasla artarak 702$/mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  ArcelorMittal  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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