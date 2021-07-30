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ArcelorMittal Brazil’in net faaliyet kârı ikinci çeyrekte güçlü bir artış gösterdi

Cuma, 30 Temmuz 2021 09:08:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal tarafından yapılan açıklamada, şirketin Brezilya biriminin net faaliyet kârının bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık %763,8 artışla 1,02 milyar $ olduğu belirtildi.

Şirket, 2020 yılının aynı çeyreğinde elde edilen zayıf faaliyet kârının Covid-19’dan kaynaklandığını söyledi.

Söz konusu çeyrekte, AVFÖK’ünün yıllık %533,9 artışla 1,08 milyar $ ve net satış gelirlerinin yıllık %171 artışla 3,26 milyar $ seviyelerinde yer aldığını belirten ArcelorMittal Brazil, çelik satış hacminin ise yıllık %43,9 artarak 2,96 milyon mt olduğunu ekledi.

ArcelorMittal’in ülkedeki ham çelik üretimi ikinci çeyrekte yıllık %86,1 artışla 3,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: mali sonuçlar  ArcelorMittal  çelik üretimi  Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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