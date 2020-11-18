ArcelorMittal Brazil’ın faaliyet geliri üçüncü çeyrekte yatay seyretti

Çarşamba, 18 Kasım 2020 10:09:12 (GMT+3) | Sao Paulo

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in yerel bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brazil, bu yılın üçüncü çeyreğinde faaliyet gelirinin, geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 196 milyon $’a göre 197 milyon $ olduğunu açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketin net gelirleri yıllık %16,8 düşüşle 1,60 milyar $ olurken, aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 258 milyon $’a kıyasla 252 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Şirket AVFÖK’ündeki düşüşü, “düşük çelik sevkiyat hacminin, düşük sabit giderlerle kısmen dengelenmesine” bağladı.

Söz konusu çeyrekte, ArcelorMittal Brazil’in ham çelik üretimi yıllık %13,8 düşüşle 2,3 milyon mt olurken, aynı dönemde çelik satış hacmi yıllık %13,7 düşüşle 2,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket, üçüncü çeyrekte ham çelik üretiminin bir önceki çeyreğe kıyasla artmasına rağmen, talebin “henüz Covid-19 öncesi seviyelere ulaşmadığını” belirtti.