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ArcelorMittal Brazil’in net kârı 2023 yılında düştü

Salı, 30 Nisan 2024 09:56:32 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal’ın Brezilya birimi 2022 yılında elde ettiği 9,12 milyar BRL net kâra kıyasla 2023 yılında 4,15 milyar BRL (813 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları %2,56 düşüşle 69,82 milyar BRL seviyesinde kaydedilirken brüt kârı %39,34 düşüşle 9,87 milyar $, faaliyet kârı ise %45,61 düşüşle 7,56 milyar BRL oldu.

Brezilya, Arjantin ve Kosta Rika birimlerinin toplam çelik üretimi %16,5 artışla 14,8 milyon mt seviyesine ulaşırken satışlar %15,9 artışla 14,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Andrade ve Serra Azul madenlerindeki demir cevheri üretimi ise %3,3 artışla 3,4 milyon mt olarak kaydedildi.

Şirket, net kârındaki düşüşün 2023 yılının ikinci yarısında iyi bir satış performansı gösterilememesinden kaynaklandığını belirtti. Bununla birlikte ortalama satış fiyatlarındaki düşüş ve Brezilya’dan yapılan ithalat tonajındaki artış da etkili oldu.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar ArcelorMittal 

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