ArcelorMittal Brazil’in AVFÖK’ü dördüncü çeyrekte arttı

Cuma, 11 Şubat 2022 09:51:51 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal Brazil’in AVFÖK’ünün geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yıllık %174,3 artışla 952 milyon $ seviyesinde yer aldığı belirtildi.

Şirket çelik sevkiyatlarındaki artışın ve olumlu fiyat-maliyet etkisinin AVFÖK’ündeki artışa katkı sağladığını ifade etti.

Söz konusu çeyrekte, şirketin faaliyet kârı yıllık %201,3 artışla 892 milyon $ olurken, net satış gelirleri yıllık %81,2 artarak 3,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca ham çelik üretiminin yıllık %8,7 artışla 3,1 milyon mt’a ve çelik satış hacminin bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 2,5 milyon mt’a kıyasla 3,03 milyon mt seviyesine yükseldiği eklendi.