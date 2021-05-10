ArcelorMittal’in Brezilya biriminin faaliyet kârı ilk çeyrekte artış gösterdi

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 13:45:35 (GMT+3) | San Diego

Lüksemburg merkezli, dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, Brezilya biriminden elde ettiği faaliyet kârının bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %365,3 artışla 698 milyon $ seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Söz konusu çeyrekte, Brezilya biriminin AVFÖK’ü yıllık %242,4 artışla 750 milyon $ olurken, net satış geliri ise, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 1,88 milyar $’a kıyasla çeyreklik bazda %33,2 ve yıllık %57,6 artışla 2,51 milyar $ oldu.

Şirket, ham çelik üretiminin, 2020 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 2,67 milyon mt’a kıyasla 3,03 milyon mt’a çıktığını belirtti. Söz konusu çeyrekte, çelik satış hacmi yıllık %21,9 artışla 2,86 milyon mt olurken, ortalama çelik satış fiyatları ise yıllık %30,3 artışla 837$/mt seviyesinde kaydedildi.