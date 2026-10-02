BAE yüzlerce geminin karasularına ve limanlarına girişini yasakladı, İran bayraklı gemiler listede öne çıkıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yüzlerce geminin ülkenin karasularına ve limanlarına girişini engelleyen yeni bir denizcilik kısıtlaması getirdi. Yetkililerin önceki yasakları genellikle tek bir gemiyi veya çok daha küçük grupları kapsarken, son karar özellikle listenin büyüklüğüyle dikkat çekiyor. İran bayraklı gemilerin listedeki ağırlığı öne çıksa da kısıtlama yalnızca bu gemilerle sınırlı kalmayıp çeşitli ülkelerin bayraklarını taşıyan gemileri de kapsıyor.

RAK Ports tarafından yayımlanan bildirime göre listede yer alan gemilerin BAE'nin karasularına, limanlarına ve münhasır ekonomik bölgesine girişi yasaklandı. Gemi acentelerine, önerilen gemileri onaylamadan önce gemi adlarını ve IMO numaralarını kontrol etmeleri ve listedeki gemilerle işlem yapmaktan kaçınmaları talimatı verildi. Bildirimin ekindeki belgede toplam 472 kayıt bulunurken, yetkililerin her bir geminin listeye alınma gerekçesini ayrıntılı olarak açıklamaması nedeniyle kapsamı alışılmadık ölçüde geniş olan bu kararın arka planı belirsizliğini koruyor.

Karar çelik ithalatına yönelik bir kısıtlama içermese de BAE'ye sevk edilecek kargolar için değerlendirilen gemilerin listede bulunması halinde çelik ticaretini dolaylı olarak etkileyebilir. Böyle durumlarda alternatif gemilerin ayarlanması gerekebileceğinden gemi seçimi ve sevkiyat planlaması zorlaşabilir. Bununla birlikte uygulamanın henüz yeni olması nedeniyle piyasada çelik sevkiyatları, navlun seviyeleri veya teslimat takvimleri üzerinde belirgin bir etki gözlenmiyor.