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BAE yüzlerce geminin karasularına ve limanlarına girişini yasakladı, İran bayraklı gemiler listede öne çıkıyor

Cuma, 02 Ekim 2026 14:53:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yüzlerce geminin ülkenin karasularına ve limanlarına girişini engelleyen yeni bir denizcilik kısıtlaması getirdi. Yetkililerin önceki yasakları genellikle tek bir gemiyi veya çok daha küçük grupları kapsarken, son karar özellikle listenin büyüklüğüyle dikkat çekiyor. İran bayraklı gemilerin listedeki ağırlığı öne çıksa da kısıtlama yalnızca bu gemilerle sınırlı kalmayıp çeşitli ülkelerin bayraklarını taşıyan gemileri de kapsıyor.

RAK Ports tarafından yayımlanan bildirime göre listede yer alan gemilerin BAE'nin karasularına, limanlarına ve münhasır ekonomik bölgesine girişi yasaklandı. Gemi acentelerine, önerilen gemileri onaylamadan önce gemi adlarını ve IMO numaralarını kontrol etmeleri ve listedeki gemilerle işlem yapmaktan kaçınmaları talimatı verildi. Bildirimin ekindeki belgede toplam 472 kayıt bulunurken, yetkililerin her bir geminin listeye alınma gerekçesini ayrıntılı olarak açıklamaması nedeniyle kapsamı alışılmadık ölçüde geniş olan bu kararın arka planı belirsizliğini koruyor.

Karar çelik ithalatına yönelik bir kısıtlama içermese de BAE'ye sevk edilecek kargolar için değerlendirilen gemilerin listede bulunması halinde çelik ticaretini dolaylı olarak etkileyebilir. Böyle durumlarda alternatif gemilerin ayarlanması gerekebileceğinden gemi seçimi ve sevkiyat planlaması zorlaşabilir. Bununla birlikte uygulamanın henüz yeni olması nedeniyle piyasada çelik sevkiyatları, navlun seviyeleri veya teslimat takvimleri üzerinde belirgin bir etki gözlenmiyor.

Etiketler: BAE Orta Doğu Navlun 
HilalHoloğlu
Hilal Holoğlu
Editör
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Çelik sektöründe dört yılı aşkın deneyimim ve Milano Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında akademik geçmişimle SteelOrbis’te piyasa analisti olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına odaklanarak yassı ve uzun çelik ürünlerini takip ediyorum. Çalışmalarım kapsamında bu bölgelerdeki fiyat hareketleri, piyasa beklentileri ve arz-talep gelişmeleri üzerine analizler hazırlıyorum.

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