ArcelorMittal Belgium atık odunu biyokömüre dönüştüreceği Torero tesisini devreye aldı

Perşembe, 21 Aralık 2023 11:32:58 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal bağlı kuruluşu ArcelorMittal Belgium’un 35 milyon € değerindeki Torero tesisini devreye aldığını açıkladı. Tesis fosil kömür tüketimini azaltmak için atık odunu biyokömüre dönüştürmesiyle Avrupa çelik sektöründe türünün ilk örneği olacak.

Torero tesisi 88.000 mt atık odunu yıllık 37.500 mt biyokömüre dönüştürecek. Biyokömür Ghent çelik tesisinde bulunan yüksek fırında kullanılarak yüksek fırında fosil kömür kullanımı ve böylece tesisin yıllık karbon emisyonu 112.500 mt azaltılacak.

Biyokömürün kullanımıyla ortaya çıkacak olan biyogaz şirketin Ghent çelik tesisindeki karbon yakalama ve kullanım projesi Steelanol’da yakalanıp etanole dönüştürülecek. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Kasım ayında ArcelorMittal Belgium yıllık 80 milyon litre etanol üretim kapasitesine sahip Steelanol projesinde endüstriyel ölçekte üretime başlamıştı.