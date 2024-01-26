ArcelorMittal Spain Avilés tesisindeki yeni buhar kazanlarıyla enerji verimliliği sağlayacak

Cuma, 26 Ocak 2024 12:41:10 (GMT+3) | İstanbul

İspanya merkezli enerji hizmetleri sağlayıcısı Edison Next, enerji verimliliğini artırmasına ve çevreyi korumasına yardımcı olmak amacıyla ArcelorMittal Spain’in Avilés tesisinde üç yeni buhar kazanı ve su arıtma tesisi devreye aldı.

Söz konusu yatırım ArcelorMittal Spain’in üretim sürecini optimize etmesine, şirket içi enerji üretimini artırmasına, karbon salımı ile atıklarını azaltmasına ve faaliyetleri için gerekli buhar arzını sağlamasına yardımcı olacak. Buhar üretim kapasitesi saatlik 25 net ton seviyesinde yer alan üç yeni kazan, çelik üretimi esnasında ortaya çıkan gazları kullandığı için yakıt tüketimini de azaltacak.

Edison Next Kuzeybatı Bölge Müdürü Juan Carlos Sanjorge, “Bunun gibi girişimler verimlilik ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı açıkça ortaya koyuyor. Yakıt tüketiminin optimize edilmesi, işletme maaliyetlerinin azaltılması ve mevzuata uygunluk ArcelorMittal’e ekonomik iyileşme olarak dönecek,” dedi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ArcelorMittal Spain, 1 milyar € yatırımla Gijón’da kuracağı yeşil hidrojen doğrudan indirgenmiş demir tesisiyle önümüzdeki beş yıl içerisinde karbon salımını 4,8 milyon mt azaltmayı planlıyor.