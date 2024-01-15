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ArcelorMittal Spain cansız talep nedeniyle Asturias tesisindeki yüksek fırın A’yı askıya alabilir

Pazartesi, 15 Ocak 2024 11:07:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Spain cansız talep ve AB dışından yapılan yüksek miktarda ithalatın devam etmesi halinde şirketin Gijón’da bulunan Asturias tesisindeki yüksek fırın A’yı 1 Nisan tarihi itibarıyla kapatabilir.

Nihai bir karar verilmemiş olsa da söz konusu duruş piyasanın durumu nedeniyle şirketin 2024 planlarında zaten mevcuttu. Şirket fırını kapatma kararı alırsa bu durumun hem istihdam hem de faaliyetler üzerinde mümkün olan en az etkiyi yaratması bekleniyor.

Yüksek fırın A’nın yıllık üretim kapasitesi 4,5 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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