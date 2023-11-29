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Sarralle ArcelorMittal’in İspanya’daki tesisinde elektrik ark ocağı inşa edecek

Çarşamba, 29 Kasım 2023 14:04:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal İspanya merkezli Sarralle’nin ArcelorMittal Asturias’ın Gijón tesisinde yeni bir elektrik ark ocağı inşa edeceğini açıkladı.

İnşaat çalışmaları önümüzdeki yılın ilk aylarında başlayacak. 1,1 milyon mt kapasiteli elektrik ark ocağının 2025 yılının son çeyreğinde devreye alınmasıyla tesis başta ray ve filmaşin olmak üzere uzun mamul sektörü için düşük karbonlu çelik üretimine geçebilecek.

Ayrıca Saralle proje kapsamında yeni ocağın enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla tozsuzlaştırma sistemi ve atık ısı geri kazanım ünitesi kuracak.

Proje ArcelorMittal Europe’un karbon emisyonunu 2030 yılına kadar %35 azaltma hedefinin bir parçası.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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