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ArcelorMittal İspanya’daki yeni gaz atomizör makinesiyle çelik tozu tedarikçisi oldu

Çarşamba, 22 Kasım 2023 09:02:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal İspanya’nın Aviles kentinde endüstriyel ölçekte bir gaz atomizörü inşa ederek çelik tozu tedarikçisi olduğunu açıkladı.

2024 yılının Ocak ayında üretime başlayacak olan atomizörün ​​yıllık kapasitesi 1.000 ton olacak. Bu da şirketin katmanlı imalat sektörünün yüksek standartlarını karşılayan ve tutarlı kaliteye sahip büyük tonajlarda çelik tozu tedarik etmesine olanak tanıyacak.

Atomizör yenilenebilir elektrik ve yenilenebilir enerjiyle üretilen endüstriyel gazları atomize ederek hurdadan çelik tozu üretecek.

Ayrıca şirket atomizörde imal edilen ürünlerin satışı için ArcelorMittal Powders adında yeni bir birim kurdu.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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