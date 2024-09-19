ArcelorMittal Spain patlama sebebiyle kok bataryasını kapatsa da üretiminin etkilenmesini beklemiyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in İspanya’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Spain’in Gijón tesisinde yer alan 1 No’lu kok bataryasında patlama meydana geldi ve olayın ardından şirket, kok üretimine ara verdi.

Bataryanın aşırı kok fırını gazıyla beslenmesi sonucu patlama meydana geldiği, patlamanın ardından yangın çıktığı ancak yangının kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenildi. Bununla birlikte tesiste bulunan iki kok bataryasının kapatıldığı ve yaralılar dahil olmak üzere tüm çalışanların başarılı şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

Şirket, kok üretiminin yanı sıra yüksek fırınlarında ve diğer tesislerindeki üretiminin olaydan etkilenmesini beklemediğini söyledi. Ancak kok fırını gazıyla beslenen haddehanelerinde üretimin gecikebileceğini veya bu birimlerin geçici süreliğine kapatılabileceğini ekledi.