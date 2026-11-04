Anyang Steel 2026'nın Ocak-Eylül döneminde 290 milyon $ net zarar kaydetti

Çin'in Henan eyaleti merkezli çelik üreticisi Anyang Iron and Steel Co., Ltd. (Anyang Steel), bu yılın Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 58,33 milyon RMB net kâra karşılık 1,98 milyar RMB (290 milyon $) net zarar açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet geliri ise yıllık %4,71 düşüşle 22,19 milyar RMB (3,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Anyang Steel'in faaliyet geliri yıllık %6,47 düşüşle 7,27 milyar RMB (1,1 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 20,27 milyon RMB net kâr açıklarken, bu yılın aynı döneminde 797,58 milyon RMB net zarar kaydetti.