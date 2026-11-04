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Anyang Steel 2026'nın Ocak-Eylül döneminde 290 milyon $ net zarar kaydetti

Çarşamba, 04 Kasım 2026 09:51:05 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Henan eyaleti merkezli çelik üreticisi Anyang Iron and Steel Co., Ltd. (Anyang Steel), bu yılın Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 58,33 milyon RMB net kâra karşılık 1,98 milyar RMB (290 milyon $) net zarar açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet geliri ise yıllık %4,71 düşüşle 22,19 milyar RMB (3,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Anyang Steel'in faaliyet geliri yıllık %6,47 düşüşle 7,27 milyar RMB (1,1 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 20,27 milyon RMB net kâr açıklarken, bu yılın aynı döneminde 797,58 milyon RMB net zarar kaydetti.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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