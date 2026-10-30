Angang Steel'in net zararı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde 600 milyon $'a yükseldi

Çin'in Liaoning eyaleti merkezli çelik üreticisi Angang Steel Company Limited (Angang Steel), bu yılın Ocak-Eylül döneminde 4,03 milyar RMB (600 milyon $) net zarar açıkladı. Şirketin net zararı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,04 milyar RMB seviyesine kıyasla arttı. Söz konusu dönemde Angang Steel'in faaliyet geliri ise yıllık %4,46 düşüşle 69,87 milyar RMB (10,4 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz-Eylül döneminde Angang Steel'in faaliyet geliri yıllık %2,23 düşüşle 23,96 milyar RMB (3,6 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, şirket 1,99 milyar RMB (300 milyon $) net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 896 milyon RMB net zarar kaydedilmişti.

Şirket, mali performansındaki kötüleşmenin başlıca nedenlerinin çelik piyasasındaki arz fazlası, düşük çelik fiyatları, artan hammadde ve yakıt maliyetleri ile alım ve satış fiyatları arasındaki farkın daralması olduğunu belirtti.