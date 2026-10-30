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Angang Steel'in net zararı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde 600 milyon $'a yükseldi

Cuma, 30 Ekim 2026 09:46:23 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Liaoning eyaleti merkezli çelik üreticisi Angang Steel Company Limited (Angang Steel), bu yılın Ocak-Eylül döneminde 4,03 milyar RMB (600 milyon $) net zarar açıkladı. Şirketin net zararı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,04 milyar RMB seviyesine kıyasla arttı. Söz konusu dönemde Angang Steel'in faaliyet geliri ise yıllık %4,46 düşüşle 69,87 milyar RMB (10,4 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz-Eylül döneminde Angang Steel'in faaliyet geliri yıllık %2,23 düşüşle 23,96 milyar RMB (3,6 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, şirket 1,99 milyar RMB (300 milyon $) net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 896 milyon RMB net zarar kaydedilmişti.

Şirket, mali performansındaki kötüleşmenin başlıca nedenlerinin çelik piyasasındaki arz fazlası, düşük çelik fiyatları, artan hammadde ve yakıt maliyetleri ile alım ve satış fiyatları arasındaki farkın daralması olduğunu belirtti.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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