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Chongqing Iron & Steel'in net zararı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde 45 milyon $'a yükseldi

Salı, 03 Kasım 2026 09:32:32 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Chongqing şehri merkezli çelik üreticisi Chongqing Iron & Steel Company Ltd. (Chongqing Iron & Steel Co.), bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin söz konusu dönemde faaliyet geliri yıllık %7,8 düşüşle 17,61 milyar RMB (2,6 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, net zararı geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 218 milyon RMB (32,4 milyon $) seviyesinden 304 milyon RMB'ye (45,2 milyon $) yükseldi.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Chongqing Iron & Steel Co.'nun faaliyet geliri yıllık %3,7 düşüşle 5,79 milyar RMB (900 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Şirketin net zararı ise geçen yılın aynı dönemindeki 87,31 milyon RMB (13 milyon $) seviyesinden 125 milyon RMB'ye (18,6 milyon $) çıktı.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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