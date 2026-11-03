Chongqing Iron & Steel'in net zararı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde 45 milyon $'a yükseldi

Çin'in Chongqing şehri merkezli çelik üreticisi Chongqing Iron & Steel Company Ltd. (Chongqing Iron & Steel Co.), bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin söz konusu dönemde faaliyet geliri yıllık %7,8 düşüşle 17,61 milyar RMB (2,6 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, net zararı geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 218 milyon RMB (32,4 milyon $) seviyesinden 304 milyon RMB'ye (45,2 milyon $) yükseldi.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Chongqing Iron & Steel Co.'nun faaliyet geliri yıllık %3,7 düşüşle 5,79 milyar RMB (900 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Şirketin net zararı ise geçen yılın aynı dönemindeki 87,31 milyon RMB (13 milyon $) seviyesinden 125 milyon RMB'ye (18,6 milyon $) çıktı.