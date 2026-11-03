Maanshan Iron & Steel, 2026'nın Ocak-Eylül döneminde 26,5 milyon $ net zarar açıkladı

Çin'in Anhui eyaleti merkezli çelik üreticisi Maanshan Iron & Steel Company Limited, bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin söz konusu dönemde faaliyet geliri yıllık %5,33 düşüşle 54,51 milyar RMB (8,1 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 84 milyon RMB (12,5 milyon $) net kâra karşılık 178 milyon RMB (26,5 milyon $) net zarar kaydedildi.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Maanshan Iron & Steel'in faaliyet geliri yıllık %11,36 düşüşle 17,3 milyar RMB (2,6 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 158 milyon RMB (23,5 milyon $) net kâr açıklarken, bu yılın aynı döneminde 108 milyon RMB (16,1 milyon $) net zarar kaydetti.