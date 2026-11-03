Bengang Steel Plates'in net zararı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde 500 milyon $ net zarar kaydetti

Çin'in Liaoning eyaleti merkezli çelik üreticisi Bengang Steel Plates Co., Ltd., bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin söz konusu dönemde faaliyet geliri yıllık %3,01 düşüşle 34,14 milyar RMB (5,1 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, net zararı geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,22 milyar RMB (330 milyon $) seviyesinden 3,35 milyar RMB'ye (500 milyon $) yükseldi.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Bengang Steel Plates'in faaliyet geliri yıllık %12,39 artışla 11,8 milyar RMB (1,8 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Şirketin net zararı ise geçen yılın aynı dönemindeki 817 milyon RMB (121,6 milyon $) seviyesinden 1,44 milyar RMB'ye (220 milyon $) çıktı.