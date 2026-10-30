Hunan Valin Steel'in net kârı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %90,04 düştü

Çin'in Hunan eyaleti merkezli çelik üreticisi Valin Steel Co., Ltd. (Hunan Valin Steel), bu yılın Ocak-Eylül döneminde net kârının yıllık %90,04 düşüşle 250 milyon RMB (37,2 milyon $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet geliri ise yıllık %2,74 düşüşle 92 milyar RMB (13,7 milyar $) oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Hunan Valin Steel'in faaliyet geliri yıllık %2,25 düşüşle 31,1 milyar RMB (4,6 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, net kârı yıllık %96,77 düşüşle 24,6 milyon RMB (3,66 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.