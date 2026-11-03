Hebei'de çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 Ekim ayında %43,7'ye geriledi

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayicileri Birliği verilerine göre, bu yıl Ekim ayında Çin'in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi aylık 4,3 puan düşüşle %43,7 seviyesine gerileyerek büyüme eşiği olan %50'nin altında kalmaya devam etti.

Ekim ayında Hebei çelik sektörünün genel yeni sipariş endeksi aylık 10,9 puan düşüşle %34,2 seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda Hebei çelik sektörünün üretim endeksi aylık 2,5 puan düşüşle %46,3 seviyesine gerilerken, yeni ihracat siparişleri endeksi aylık bazda değişmeyerek %54,8 seviyesinde yer aldı. İç ve dış piyasa fiyatları arasındaki farkın daralması ve ihracat kâr marjlarının düşmesiyle birlikte çelik ihracatçıları, sipariş almak için yoğun rekabete girmek yerine talebe göre sipariş kabul etmeye başladı.

Aynı zamanda Ekim ayında Hebei'de nihai mamul stok endeksi aylık bazda değişmeyerek %50,0 seviyesinde kaldı.

Nihai mamul fabrika çıkışı fiyat endeksi Ekim ayında aylık 20,7 puan düşüşle %25,6 seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında Hebei'de hammadde stok endeksi aylık 3,7 puan artışla %43,9 seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda hammadde alım fiyatı endeksi ise Eylül ayına kıyasla 25,6 puan düşüşle %35,4 seviyesine geriledi.

Ekim ayında koklaşabilir taş kömürü ve demir cevheri fiyatlarının düşüş eğilimi göstermesi, çelik üreticilerinin üretim maliyetlerini azaltırken, maliyetlerin çelik fiyatlarına sağladığı desteği de zayıflattı. Talebin de zayıf seyretmesiyle birlikte çelik fiyatlarındaki toparlanma kalıcı olamadı ve piyasada arz ile talebin düşük seviyelerde dengelendiği bir görünüm hâkim oldu.

Öte yandan geleneksel olarak talebin zayıf seyrettiği Kasım ayında çelik fiyatlarının gerilemesi bekleniyor.