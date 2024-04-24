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Anglo American’ın demir cevheri üretimi birinci çeyrekte %9,4 yükseldi

Çarşamba, 24 Nisan 2024 13:59:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli madenci Anglo American, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin demir cevheri üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla değişmeyerek ve yıllık %9,4 artarak 15,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte Anglo American’ın Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yenileme çalışmalarına bağlı olarak yıllık %2 düşüşle 9,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Sishen tesisindeki demir cevheri üretimi 6,6 milyon mt olurken Kolomela tesisindeki üretim 2,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca Kumba madeninden yapılan toplam demir cevheri satışları, Saldanha Bay limanındaki ekipmanlarda yaşanan sıkıntılar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yıllık %12 düşerek 8,4 milyon mt oldu.

Şirketin Brezilya’daki demir cevheri projesi Minas Rio’daki üretimi operasyonel iyileştirmelerin desteğiyle yıllık %4 artışla 5,9 milyon mt seviyesine çıktı.

Bununla birlikte aynı çeyrekte Anglo American’ın metalürjik kömür üretimi yıllık %7 artışla 3,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin 2024 yılı için demir cevheri üretim tahmini değişim göstermeyerek 58-62 milyon mt, metalürjik kömür üretim tahmini ise 15-17 milyon mt aralığında yer alıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Güney Amerika Madencilik Üretim Anglo American 

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