Anglo American’ın demir cevheri üretimi 2023’ün son çeyreğinde %12,1 düştü

Cuma, 09 Şubat 2024 13:34:49 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American geçtiğimiz yılın tamamı ve dördüncü çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, dördüncü çeyrekte şirket yıllık %12,1 ve çeyreklik bazda %10,4 düşüşle 13,8 milyon mt demir cevheri üretti ve üretim tonajı beklentiler dahilinde oldu. Minas-Rio madeni %15 artışla çeyreklik bazda rekor bir üretim gerçekleştirse de Kumba madeninde üçüncü tarafların lojistik sıkıntıları nedeniyle yapılan planlı düşüş Minas-Rio’daki artışı dengeleyerek demir cevheri üretiminin azalmasına neden oldu. 2023 yılında ise şirketin demir cevheri üretimi yıllık %1 artışla 59,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin demir cevheri satışları dördüncü çeyrekte yıllık %18,2 artışla 16,41 milyon mt ve 2023 yılında yıllık %6 artışla 61,49 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %27,4 düşüşle 7,23 milyon mt olurken, yılın tamamında Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %5,3 düşüşle 35,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Dördüncü çeyrekte Sishen tesisindeki demir cevheri üretimi 5,96 milyon mt olurken, Kolomela tesisindeki üretim 1,28 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte Kumba madeninin toplam demir cevheri satışları sendikaların endüstriyel faaliyetleri ve Saldanha Körfezi limanının güçlü bir performans göstermesi nedeniyle yıllık %32,5 artışla 9,5 milyon mt oldu.

Şirketin Brezilya demir cevheri projesi Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi son çeyrekte yıllık %14,9 artarak 6,57 milyon mt’a yükselirken tesiste 2023 yılında %12,2 artışla 24,2 milyon mt demir cevheri üretildi.

Anglo American, ortalama satış fiyatının 2023 yılında %3 artışla 114$/mt seviyesine ulaştığını bildirdi.

Şirketin 2024 yılı için demir cevheri üretim tahmini, daha önceki tahminine kıyasla değişim göstermeyerek 58-62 milyon mt aralığında yer almaya devam ediyor.