Anglo American’ın demir cevheri üretimi Ocak-Eylül döneminde %10,6 düştü

Salı, 01 Kasım 2022 09:49:28 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, üçüncü çeyrekte şirket yıllık %4,7 düşüşle 16,1 milyon mt demir cevheri üretti. Yılın ilk dokuz ayında ise şirketin demir cevheri üretimi yıllık %10,6 düşüşle 43,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi güvenlik müdahalesinin ardından kaydedilen yavaşlama nedeniyle yıllık %7,5 düşüşle 9,97 milyon mt olurken, yılın ilk dokuz ayında Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %10,9 düşüşle 27,74 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Üçüncü çeyrekte Sishen tesisindeki demir cevheri üretimi 7,1 milyon mt olurken, Kolomela tesisindeki üretim 2,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte Kumba madeninin toplam demir cevheri satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla değişim göstermeyerek 10 milyon mt oldu.

Şirketin Brezilya demir cevheri projesi Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi söz konusu çeyrekte yıllık %0,3 düşerek 6,08 milyon mt’a geriledi.

Şirketin 2022 yılı için demir cevheri üretim tahmini, daha önceki tahminine kıyasla değişim göstermeyerek 60-64 milyon mt aralığında yer almaya devam ediyor.

Öte yandan, üçüncü çeyrekte şirketin kömür üretimi uzunayak faaliyetlerinin devam etmesiyle yıllık %27,9 düüşüşle 5,5 milyon mt seviyesinde yer aldı. Anglo American'ın 2022 yılı için kömür üretim tahmini 15-17 milyon mt aralığında yer almayı sürdürüyor.