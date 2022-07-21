Anglo American’ın demir cevheri üretimi ilk yarıda %13,5 düştü

Perşembe, 21 Temmuz 2022 16:04:22 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ikinci çeyrekte şirket yıllık %8,4 düşüş ve çeyreklik bazda %9,2 artışla 14,37 milyon mt demir cevheri üretti. Yılın ilk yarısında ise şirketin demir cevheri üretimi yıllık %13,5 düşüşle 27,54 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %3,4 düşüşle 9,47 milyon mt olurken, yılın ilk altı ayında Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %12,8 düşüşle 17,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İkinci çeyrekte Sishen tesisindeki demir cevheri üretimi 7,1 milyon mt olurken, Kolomela tesisindeki üretim 2,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte Kumba madeninin toplam demir cevheri satışları iyileşen lojistik performansı sayesinde yıllık %9,5 artışla 10,3 milyon mt oldu.

Şirketin Brezilya demir cevheri projesi Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi söz konusu çeyrekte gerçekleştirilen 20 günlük bakım çalışması nedeniyle yıllık %16,5 düşerek 4,9 milyon mt’a geriledi.

Şirketin 2022 yılı için demir cevheri üretim tahmini, daha önceki tahminine kıyasla değişim göstermeyerek 60-64 milyon mt aralığında yer almaya devam ediyor.