Anglo American’ın demir cevheri üretimi birinci çeyrekte %18,5 düştü

Perşembe, 21 Nisan 2022 15:34:43 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American, bu yılın birinci çeyreğinde yıllık %18,5 ve çeyreklik bazda %12,5 düşüşle 13,16 milyon mt demir cevheri ürettiğini açıkladı.

Yılın birinci çeyreğinde şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi ortalamanın üzerinde gerçekleşen yağış nedeniyle yıllık %21,4 düşüşle 8,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Birinci çeyrekte Sishen tesisindeki demir cevheri üretimi 5,8 milyon mt olurken, Kolomela tesisindeki üretim 2,5 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte Kumba madeninin toplam demir cevheri satışları lojistik kısıtlamalar ve düşük üretim nedeniyle yıllık %9 düşüşle 9,3 milyon mt oldu.

Şirketin Brezilya demir cevheri projesi Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi söz konusu çeyrekte gerçekleştirilen plansız bakım çalışmaları ve yoğun yağışlar nedeniyle yıllık %13,2 düşerek 4,87 milyon mt’a geriledi.

Ayrıca, birinci çeyrekte Anglo American’ın metalürjik kömür üretimi uzunayak hareketinin jeolojik koşullardan dolayı ertelenmesi nedeniyle yıllık %32,1 düşüşle 2,22 milyon mt oldu.

Şirketin 2022 yılı için demir cevheri üretim tahmini, daha önceki tahminde kaydedilen 63-67 milyon mt’a kıyasla 60-64 milyon mt aralığında yer alıyor.