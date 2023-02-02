Anglo American’ın demir cevheri üretimi 2022’de %7 düştü, kömür üretimi arttı

Perşembe, 02 Şubat 2023 15:40:37 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, dördüncü çeyrekte şirket Kumba ve Minas Rio madenlerinde artan üretim sayesinde yıllık %4,2 artışla 15,68 milyon mt demir cevheri üretti. Yılın tamamında ise şirketin demir cevheri üretimi yıllık %7 düşüşle 59,28 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %2,6 artışla 9,96 milyon mt olurken, yılın tamamında Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %7,7 düşüşle 37,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Dördüncü çeyrekte Sishen tesisindeki demir cevheri üretimi 7 milyon mt olurken, Kolomela tesisindeki üretim 3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte Kumba madeninin toplam demir cevheri satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %34 düşüşle 7,1 milyon mt oldu.

Şirketin Brezilya demir cevheri projesi Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi söz konusu çeyrekte yıllık %6,9 artışla 5,72 milyon mt’a yükseldi.

Şirketin 2023 yılı için demir cevheri üretim tahmini, 57-61 milyon ıslak mt aralığında yer alıyor.

Öte yandan, dördüncü çeyrekte şirketin kömür üretimi Grosvenor uzunayak faaliyetlerinin artmasıyla yıllık %6,4 artışla 4,65 milyon mt seviyesinde yer aldı. Anglo American'ın 2023 yılı için kömür üretim tahmini 16-19 milyon mt aralığında yer alıyor.