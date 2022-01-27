Anglo American’ın demir cevheri üretimi 2021’de %3 arttı

Perşembe, 27 Ocak 2022 11:46:08 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yıllık %7 düşüşle 15,1 milyon mt demir cevheri ürettiğini açıkladı. 2021 yılında ise, şirket yıllık %3 artışla 63,8 milyon mt demir cevheri üretti.

Yılın dördüncü çeyreğinde şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık bazda sabit kalarak 9,7 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yılın tamamında Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %9 artışla 40,86 milyon mt oldu. Dördüncü çeyrekte Sishen tesisindeki demir cevheri üretimi 6,5 milyon mt olurken, Kolomela tesisindeki üretim 3,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte Kumba madeninin toplam demir cevheri satışları, Saldanha limanında ekipman verimliliğinin iyileşmesi sayesinde yıllık %4 artışla 10,7 milyon mt oldu.

Şirketin Brezilya demir cevheri projesi Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi söz konusu çeyrekte gerçekleştirilen plansız bakım çalışmaları ve yoğun yağışlar nedeniyle yıllık %17 düşerek 5,3 milyon mt’a geriledi. 2021 yılında şirketin Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi yıllık %5 düşüşle 22,94 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ayrıca, dördüncü çeyrekte Anglo American’ın metalürjik kömür üretimi, Dawson’daki üretimin artmasıyla yıllık %5 artışla 4,4 milyon mt oldu. Bu artış, Moranbah’taki faaliyetlerin zorlu jeolojik koşullardan etkilenmesi ve ortalamanın üzerinde gerçekleşen yağışlardan dolayı faaliyet süresinin kısıtlanmasıyla dengelendi. Yılın tamamında şirketin metalürjik kömür üretimi yıllık %11 düşüşle 14,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin 2022 yılı için demir cevheri üretim tahmini, Kumba madeninde 39-41 milyon mt ve Minas Rio projesinde 24-26 milyon mt olmak üzere 63-67 milyon mt aralığında yer alıyor.