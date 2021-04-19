Anglo American Güney Amerika’da tamamen yenilenebilir enerji kullanacak

Pazartesi, 19 Nisan 2021 11:19:32 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’daki Minas-Rio demir cevheri projesinin sahibi Anglo American, Güney Amerika’daki tüm faaliyetlerinde tamamen yenilenebilir enerji kullanacağını açıkladı.

Anglo American halihazırda, 2022 itibarıyla hem Minas-Rio demir cevheri projesi hem de Brezilya’daki nikel faaliyetleri için ihtiyacı olan tüm elektriği karşılayacak yenilenebilir enerjinin teminatını sağladığını belirtti. Ancak şirket, Peru’da bulunan Quellaveco bakır üretim faaliyetlerine 2022 itibarıyla yenilenebilir enerji temin etmesi için Engie Energia Peru ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte, şirketin Güney Amerika’daki tüm faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kullanılacak.

Anglo American Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilir Etki Grup Yöneticisi Anik Michaud, “Güney Amerika’daki faaliyetlerimizde yalnızca yenilenebilir enerji kullanmamız, sürdürülebilir madencilik planı kapsamında sera gazı salımını 2030 yılına kadar %30 azaltma ve 2040 yılına kadar tüm birimlerimizde karbon salımını sıfıra indirme hedefimize yönelik başka bir adım,” şeklinde konuştu.